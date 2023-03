Aumann kündigt den Rückkauf eigener Aktien an: Das Unternehmen nutzt hierzu eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02. Juni 2021, von der man bisher keinen Gebrauch gemacht habe. "Das Aktienrückkaufprogramm soll spätestens am 31. Juli 2023 enden", kündigt Aumann am Mittwoch an. Insgesamt steht für den Rückkauf der eigenen Aktien ein Budget von ...

