Weiden (www.fondscheck.de) - In den letzten Tagen gab es wieder Turbulenzen am Markt, so die Experten von Robert Beer Investment.Auslöser sei der Absturz einiger Regionalbanken in den USA gewesen.Viele Banken und Institutionen hätten in der Nullzinsphase langlaufende Anleihen gekauft. Es gehe um Billionen Beträge. Die Notenbanken hätten vor einem Jahr begonnen die Zinsen zu erhöhen, um der Inflation entgegenzuwirken. Durch den Renditeanstieg seien die Kurse der Anleihen gefallen und somit stünden riesige Buchverluste in den Bilanzen. Würden Kunden von den Banken im großen Stil Gelder abziehen, müssten die Institute Verluste realisieren und könnten in Schieflage geraten. ...

