In der offenbar mittlerweile zunehmend ausufernden "Bankenkrisen-Panik" in den USA und dem hierdurch aktuell erneut um - 1,9 % abstürzenden S&P 500-Aktienindex setzt sich die Rallye in Gold nach zunächst schwacher Handelseröffnung seit 10:30 Uhr weiter fort und wird dabei auch aktuell von den um 13:30 Uhr publizierten, massiv rückläufigen US-Produzentenpreisen im Februar gestützt.Gold (TVC:GOLD) befestigt sich daraufhin aktuell um 15:15 Uhr deutlich um + 1,1 % auf 1924 USD, nachdem das Tagestief nur bei 1886 USD, das Tageshoch aber ...

