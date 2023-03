MPC ist ein deutscher Finanzdienstleister mit einer Multi-Asset-Strategie in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt und erneuerbare Energien. Man agiert als Vermittler und als Co-Investor. Nach dem Verkauf des niederländischen Immobiliengeschäftes liegen rd. 68 Mio. € Nettocash in der Kasse. Börsenwert aber nur 119 Mio. €. Dagegen steht ein erwarteter Gewinn 2023 in Höhe von rd. 0,27 € je Aktie, macht ein cashbereinigtes KGV um die 6. Dazu kommt: Ende April gibt es eine steuerfreie Dividende in Höhe von 0,20 € (Dividendenrendite 6 %). Warburg Research sieht das Ziel bei 6,50 €.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 11/2023.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ "Bankeneinschlag" in den USA - unmittelbare Konsequenz für Bondmarkt++ Preisauftrieb Agrarprodukte verliert an Dynamik++ FRESENIUS: Schnäppchen?++ Beste Karten für dt. NebenwertBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info