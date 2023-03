Hamburg (ots) -Nie wieder arbeiten müssen, sorgenfrei leben, in Wertpapiere investieren, ein Haus bauen, die Welt bereisen: Wenn man die Deutschen nach ihren Beweggründen fürs Lottospielen fragt, erwartet man ganz unterschiedliche Antworten. Doch die mit Abstand größte Motivation fürs Lottospielen ist tatsächlich eine ganz andere, wie eine aktuelle Umfrage von Tippland, der zentralen Onlineplattform für die beliebtesten Lotterien Deutschlands, nun ergab. Demnach nehmen 78 Prozent der Befragten an einer Lotterie teil, um im Zeitraum zwischen dem Lottoscheinausfüllen und der Ziehung ganz legitim träumen zu dürfen.Die nahezu unendliche Anzahl möglicher Optionen, die ein großer Lottogewinn mit sich bringt, beflügelt die Fantasie der Deutschen und lädt sie zum Träumen ein. Plötzlich wäre beinahe alles möglich: Den geheimen, lang gehegten Wunsch vom Auswandern in die Realität umzusetzen, ein Jahr Urlaub zu nehmen und mit dem eigenen Wohnmobil die Welt zu erkunden, soziale Projekte zu unterstützen und so einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, eine neue erfüllende Berufskarriere zu starten oder sich, die eigene Familie und enge Freunde langfristig finanziell abzusichern. "Lottospielen bringt unsere tiefsten Sehnsüchte ans Tageslicht", sagt Kai Baumgarten, Geschäftsführer der Tippland GmbH. "Es lässt die Menschen träumen und beschenkt sie mit einem Glücksgefühl, aus dem sie neue Kraft und Zuversicht schöpfen."Mit dem Ziel vor Augen, das Lottospiel für die Netzwerkgeneration attraktiv zu machen und damit Deutschlands führende Lotto-Plattform im Internet zu werden, bietet Tippland die beliebtesten Lotterien Deutschlands gesammelt auf einer benutzerfreundlichen Website an. Maximaler Spielspaß, höchste Sicherheit und erstklassiger Kundenservice stehen dabei zentral im Mittelpunkt.Über TipplandTippland ist die zentrale Onlineplattform, um einfach, schnell und sicher die schönsten Lotterien Deutschlands zu spielen. Mit einer unkomplizierten Webseite, exzellentem Kundenservice und fairen Preisen bringt Tippland den Lotto-Spielspaß auf das nächste Level. Bei Tippland kann einfach und sicher zu jeder Zeit Lotto gespielt werden: Mit niedrigen Gebühren, schnellen Auszahlungen und einzigartigen Treueangeboten können bei Tippland die beliebtesten Lotterien gespielt werden - und das ohne Ladenschluss!Unternehmenskontakt:Tippland GmbHKim Laura PedersenHallerstraße 3020146 Hamburgkim.laura.pedersen@tippland.dewww.tippland.dePressekontakt:P.U.N.K.T. PR GmbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 44, 22765 HamburgTel.: 040 853760-29E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.dewww.facebook.com/punktprhamburgwww.punkt-digital.deAmtsgericht Hamburg, HRB 47 706Geschäftsführer: Siegmund Kolthoff, Benjamin KolthoffUSt-IdNr.: DE118591845Original-Content von: Tippland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169197/5464479