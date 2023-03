DJ Dürr erhöht Dividende für 2022 um 20 Cent auf 0,70 Euro je Aktie

FRANKFURT (Dow Jones)--Dürr will die Dividende für das abgelaufene Jahr um 20 Cent auf 0,70 Euro je Aktie anheben. Wie der Maschinen- und Anlagenbauer mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vorschlag am Mittwoch abgesegnet, er soll der Hauptversammlung am 12. Mai zu Abstimmung vorgelegt werden.

Die Ausschüttung entspreche 36,1 Prozent des Gewinns nach Steuern und liege im oberen Bereich der bei der Dürr AG üblichen Spanne von 30 bis 40 Prozent.

Nach Steuern hat das MDAX-Unternehmen nach bereits veröffentlichten Zahlen im vergangenen Jahr 134,3 Millionen Euro verdient, eine deutliche Verbesserung von 84,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Der Free Cashflow lag bei 117,1 Millionen Euro nach 120,8 Millionen.

Auch will Dürr den inländischen Tarifangestellten im April eine Erfolgsbeteiligung von 1.250 Euro zahlen. Bereits im Januar sei eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von 1.500 Euro ausgezahlt worden.

