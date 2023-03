Der Bankensektor hält die Anleger weiter in Atem. Nach der Absage des größten Aktionärs, der Bank gegebenenfalls frisches Kapital zur Verfügung zu stellen, brach die Aktie der Credit Suisse zwischenzeitlich um fast ein Drittel ein. Dabei zog sie andere europäische Werte wie die Commerzbank mit nach unten.Mit nur drei Werten in der Gewinnzone rutschte auch der DAX am Mittwoch unter die 15.000-Punkte-Marke. Zu den wenigen Lichtblicken zählte die Aktie der Deutschen Telekom, die von einer weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...