Es geht rund im Banken-Sektor. Bereits letzte Woche machten einige US-Regionalbanken Schlagzeilen, allen voran die Silicon Valley Bank (SVB). Nachdem die Märkte am Montag aufatmeten, steht nun Europa in Form der Credit Suisse im Fokus. Die Coinbase-Aktie jedoch interessiert das nicht und schreit "kauf mich".Der Bitcoin markierte am Dienstag bei 26.533 Dollar ein neues Jahreshoch. Coinbase lag zeitweise zweistellig vorne und beendete den Handelstag mit einem Plus von knapp sechs Prozent.Das kam wenig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...