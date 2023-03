Die Ölpreise sind am Mittwoch durch die erneuten Turbulenzen an den Finanzmärkten im Tagesverlauf immer stärker unter Druck geraten. Mit einem Minus von zweitweise über sieben Prozent ist der Brent-Ölpreis so unter wichtige Unterstützungen gefallen und nähert sich damit der 70-Dollar-Marke an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 73,07 Dollar. Das waren 4,36 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate ...

