Am 31. März stehen bei Masterflex neue Zahlen an. Die Analysten von Montega erwarten für das vierte Quartal einen Umsatz von 22,0 Millionen Euro, das wäre ein Plus von fast 13 Prozent. Das EBIT sehen sie bei 0,2 Millionen Euro (Vorjahr: -0,3 Millionen Euro). Damit ergibt sich laut ihren Berechnungen für das Gesamtjahr ein Umsatz von 98,0 Millionen ...

