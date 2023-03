Aktuell schaukeln die Börse hin und her. Für manche Anleger mag das normal sein, andere empfinden dies als anstrengend. Um etwas Ruhe ins Depot zu bekommen, haben wir die 16 "sichersten" und schwankungsärmsten Aktien aus dem S&P 500 und aus dem Stoxx Europe 600 herausgesucht. Diese wirken nicht nur beruhigend, sondern steigen zumeist auch im Kurs. In Zusammenarbeit mit Roland Frank Schwankungen gehören an der Börse dazu. Doch aktuell bringen die ...

