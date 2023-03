· Die schneller als erwartete Wiederöffnung Chinas in Verbindung mit einer weniger strengen Vorgehensweise gegenüber Technologieunternehmen hat zwei wichtige Gegenwinde für Schwellenländeraktien beseitigt. · Mit der Kehrtwende Chinas verfügen die Schwellenländer nun über einen wichtigen Wachstumsmotor - was wir als Chance gegenüber der weltweiten Konjunkturabschwächung in den Industrieländern sehen. · Auch wenn die Verbraucherpreise nach wie vor hartnäckig hoch sind, werden die disinflationären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...