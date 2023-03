DJ PTA-Adhoc: CAG International AG: Corporate News

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Baar (pta/15.03.2023/20:19) - CAG International AG: Delisting der CAG International AG von der Wiener Börse

Die CAG International AG mit Sitz in Baar/Schweiz wurde von der Wiener Börse informiert, dass die Einbeziehung der Namensaktien der CAG International AG in das Wiener MTF der Wiener Börse widerrufen wird. Die Entscheidung wurde in Übereinstimmung mit dem Regelwerk des Wiener MTF getroffen. Der letzte Handelstag ist Donnerstag, der 6. April 2023.

Die technische Delisting-Entscheidung wurde getroffen, da es aufgrund von Verzögerungen nicht möglich war, die neu ausgegebenen Aktien rechtzeitig zu liefern. Daher konnte die CAG International AG die Vorschriften des Wiener MTF nicht einhalten.

"Trotz unserer Bemühungen konnte die CAG International AG die KYC-Anforderungen der Banken nicht beschleunigen. Dies hat uns daran gehindert, unsere kürzlich ausgegebenen Aktien in einem angemessenen Zeitrahmen zu liefern. Wir nehmen die Entscheidung zum Delisting mit großem Bedauern zur Kenntnis und arbeiten intensiv an der Klärung der nächsten Schritte. Wir werden unsere Aktionäre selbstverständlich auf dem Laufenden halten", sagt CAG-Gründer Hans Amell. Seine Erklärung wird von CAG-Vorstandsmitglied Matthew Shalash unterstützt.

Das Management arbeitet an den Details und wird Updates und relevante Informationen für die Aktionäre auf der Website des Unternehmens veröffentlichen: www.caginternationalag.com

"Obwohl die Einstellung der Börsennotierung aus diesen technischen Gründen natürlich ein großer Rückschlag ist, verfolgen wir aktiv unseren Geschäftsplan, der sich auf unsere bewährten Business-Agility-Tools und die Beratung für genau ein solches Umfeld konzentriert."

