JOHANNISBURG (IT-Times) - Der südafrikanische Internet- und Medienkonzern Naspers Ltd. überdenkt erneut seine Strategie und schließt einen Fonds, der in Startups investiert. Naspers Ltd. (ISIN: ZAE000015889), an der niederländischen Börse notiert und Muttergesellschaft der Beteiligungs-Holding Prosus...

Den vollständigen Artikel lesen ...