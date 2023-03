Nach einem desaströsen Start in die neue Woche brachte der Dienstag an den Börsen wieder etwas Erleichterung mit sich. Die Börsianer haben die Pleite von SVB Financial für den Moment verdaut und zudem gab es erneut niedrigere, aber noch immer hohe, Inflationszahlen aus den USA zu sehen. Das nimmt zumindest den Zinssorgen etwas Wind aus den Segeln.Das Thema SVB Financial (US78486Q1013) ist dabei noch lange nicht durch. Die US-Notenbank Fed kündigte in der Sache eine umfassende Überprüfung an. Damit soll festgestellt werden, wie die auf die ...

