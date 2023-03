DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,9% auf 14.868 Pkt - Siemens Energy 3% schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy haben am Mittwoch nachbörslich bei Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger gelegen bei 17,79 Euro. Das Unternehmen hatte am Abend die zuvor bereits avisierte Kapitalerhöhung über maximal 1,5 Milliarden Euro zur teilweisen Refinanzierung der Komplettübernahme der spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa ins Rollen gebracht. Die Maßnahme soll über ein sogenanntes beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren erfolgen, der Verkauf der neuen Aktien ausschließlich an institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgen, die unmittelbar eingeleitet wurde.

Einen Schub um gut 11 Prozent rund nach oben verzeichneten Morphosys, nachdem das Biotechnologieunternehmen am Abend die Viertquartalszahlen für 2022 vorgelegt hatte.

Shop-Apotheke zeigten sich mit dem breiten Markt gut ein halbes Prozent etwas erholt, nachdem sich die Indizes an der Wall Street am Abend deutlich von den Tagestiefs gelöst hatten. Die Online-Apotheke hatte nachbörslich mitgeteilt, dass der frühere DocMorris-Chef Olaf Heinrich zum 1. August neuer Vorstandschef wird.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.15 Uhr 17.30 Uhr 14.868,01 14.735,26 +0,9% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 15, 2023

