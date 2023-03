München (ots) -Das wird noch ein richtig heißer Aufstiegskampf: Heimmacht Mannheim (12 Siege, insgesamt 48 Punkte) ist nach dem 3:2 gegen Ingolstadt Dritter. "Ich gucke auf jeden Fall auf die Tabelle, aber leider haben wir noch nicht den 38. Spieltag. Jetzt kommen absolut entscheidende Wochen", unkt Bentley Baxter Bahn, Doppeltorschütze Mannheim. Direkt hinter Waldhof klebt mit 47 Punkten Dresden bleibt auch im 10. Spiel unbesiegt, das 2:0 gegen MSV Duisburg ist der 4. Sieg in Folge. "Das war einfach eine Top-Leistung", schwärmt Trainer Markus Anfang von der Dresdner Demonstration in der 2. Hälfte, über den Aufstieg als Vierter mit einem Punkt Abstand auf den Dritten Mannheim will er klar reden: "Wir machen uns darüber keine Gedanken. Wir wollen besser werden." Noch besser bedeutet auf jeden Fall: Aufstieg. Auch in Saarbrücken darf nach dem 5:0 gegen Bayreuth weiter vom Aufstieg geträumt werden: 5:0 gegen Bayreuth. Platz 7 mit 3 Punkten Abstand auf den Relegationsplatz, Heimfluch der letzten Woche besiegt. "Wir wollten unbedingt Tore schießen", erklärt Doppel-Torschütze Richard Neudecker: "Wir wussten, dass wir in den letzten Wochen genug Chancen verballert haben." Das größte Spektakel liefert weiter der Zweite: die Zweite des SC Freiburg - 4:2 gegen Wehen Wiesbaden. Klasse Moral der Breisgauer, die gar nicht aufsteigen dürfen, aber so auftreten. Frust in Wiesbaden, Sascha Mockenhaupt findet: "Wir haben jetzt die letzten Wochen ordentlich auf die Fresse bekommen. Deshalb müssen wir jetzt am Samstag gewinnen." Ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Mittwoch-Spieltages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Freitag geht es direkt weiter: Ernst Middendorps Abstiegskampf-Tour mit dem SV Meppen - diesmal: ab 18.30 Uhr das Spiel bei Viktoria Köln. Top am Samstag, ab 13.45 Uhr in der Konferenz oder als Einzelspiel: Aue gegen den TSV 1860 München, Osnabrück gegen SC Freiburg II.Dynamo Dresden - MSV Duisburg 2:0Starker Auftritt von Dynamo, vor allem in der 2. Halbzeit, nach einer durchwachsenen ersten Hälfte. "Das war einfach eine Top-Leistung", schwärmt Dresdens Trainer Markus Anfang von seinem Team: "Wenn wir da 3, 4 Tore machen, ist das mehr als ok. Insgesamt sind wir glücklich, dass wir den Weg weitergegangen sind. Jetzt müssen wir regenerieren, die Jungs haben morgen frei. Aber so wie ich die Jungs kenne, werden die trotzdem alle kommen. Wir wollen ein Break reinbringen, dass die vom Kopf her auch mal was anderes machen können. Aber die werden alle da sein."Nachfrage von Moderatorin Anett Sattler: "War's eine aufstiegsreife Leistung?" Antwort Markus Anfang: "Wir machen uns darüber keine Gedanken. Wir wollen besser werden. In der 1. Halbzeit waren die ersten 10 Minuten vielleicht nicht so gut, aber dann waren wir die klar bessere Mannschaft - das muss man ganz klar mal sagen. In der 2. Halbzeit haben wir halt eine richtig gute Leistung gebracht. Wir werden besser und das ist unser Ziel gewesen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TTFlL2lwdmY0azhYMFduTDZQVkhWUT09"Wir haben es einfach nicht geschafft, die Ruhe zu bewahren", resümierte Duisburgs Trainer Torsten Ziegner nach einer überstandenen Druckphase zu Beginn der 2. Hälfte: "Dann ist es ärgerlich, dass wir die Tore nach Standards kriegen. Das hat uns auf die Verlierer-Straße gebracht...Die Kleinigkeiten, die Nuancen unterscheiden uns in der Saison von Spitzenteams. Deshalb hat Dynamo hier gewonnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VUs1YWtMSFhDc3RDZ1ZFWGtIT0NFUT09SC Freiburg II - SV Wehen Wiesbaden 4:2Die Youngster der Liga sind top, drehen nach 2:0 und 2:2 das Spiel in den letzten Minuten. Mehr Motivation als dieses Team, das als Zweiter gar nicht aufsteigen kann, hat kaum eines in der Liga. "Die Emotionen sind natürlich sensationell", sagt Freiburgs Trainer Thomas Stamm, der ein wenig mit dem 2:2 haderte und seinen Auswechslungen: "Aber wenn es so ausgeht - geil!"Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WFFzQXBnd0g2eEFyRVZtbTJRNFA0UT09Wiesbadens Sascha Mockenhaupt: "Wir sind gut zurückgekommen, viel dafür kaufen können wir uns nicht. Dass wir nicht aufgesteckt haben, ist gut, 0 Punkte aber Scheiße. Ich bin froh, dass wir relativ schnell wieder spielen (Samstag im Topspiel gegen Mannheim), damit man das aus dem Kopf kriegt. Wir haben jetzt die letzten Wochen ordentlich auf die Fresse bekommen. Deshalb müssen wir jetzt am Samstag gewinnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y0dNdk9ROUh0SmppTm5CSVZYZEpIUT091. FC Saarbrücken - SpVgg Bayreuth 5:0Bayreuth macht sich das Leben schnell selbst schwer. Bereits nach 4 Minuten müssen sie in Unterzahl spielen. Doch Saarbrücken braucht, um die Überzahl nutzen zu können. Den besseren Start in die 2. Halbzeit erwischen die Gastgeber und erzielen das 2:0 in der 46. Minute. Nach 55 Minuten heißt es dann Unentschieden - zumindest was die Anzahl der Spieler angeht - auch Saarbrücken kassiert eine Rote Karte. Doch danach spielt Saarbrücken weiter befreit und sorgt per Doppelschlag für eine hohe Niederlager für Bayreuth. Saarbrücken (7. Platz) klopft oben an. Bayreuth (16. Platz) kassiert die 16. Niederlage.Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl: "Der Heimfluch war für uns kein Thema. Es war wichtig, die Leistung auf den Platz zu bringen und das hat gepasst. Die frühe Rote Karte und das schnelle 2:0 nach der Pause haben uns in die Karten gespielt. Es war aber nicht alles gut. Wir haben es am Ende gut gemacht und in der Höhe auch verdient gewonnen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WlhuTU03M3ZnZGMwRlp3SjFYdVg5dz09Richard Neudecker, Doppeltorschütze Saarbrücken: "Es ist schon herrlich, wenn du ganz früh in der gegnerischen Hälfte bist und dir da Chancen herausspielen kannst. Das macht richtig Spaß. Der Druck wuchs dann. Wir wollten unbedingt Tore schießen. Wir wussten, dass wir in den letzten Wochen genug Chancen verballert haben. Ich kann das auch nicht erklären. Wir spielen viele Chancen heraus. Wir müssen da zielstrebiger werden."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cE9oMXd2OEh3MkZiMi9iQVd1SVFYZz09Bayreuths Trainer Thomas Kleine: "Wir waren nicht zu ängstlich. Wir hatten vor der Pause auch gute Konterchancen. Wir kriegen dann in der 2. Halbzeit nach 20 Sekunden das 2:0. Dass das für die Köpfe nicht einfach ist, ist klar. Nach dem Gleichstand hat man gesehen, dass Saarbrücken es nicht einfach hatte. Wir haben die Tore aber viel zu einfach zugelassen. Wir kriegen zu viele Gegentore. Wir müssen defensiv besser arbeiten."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MTFteEpZcDEwMytBQ3pDQ1lKRTJzZz09SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt 3:2Was für eine Schlussphase: Das 3:1 in der 88. Minute, der Anschlusstreffer in der 90. Spielminute und eine Rote Karte für Ingolstadt in der 92. Minute. Die Ingolstädter Krise geht weiter. Der Aufstieg bei den Schanzern längst abgeschrieben. Mannheim beweist erneut die Heimstärke, holt den 3. Sieg in Serie, steht auf dem 3. Platz. Ingolstadt kassiert hingegen die 3. Niederlage in Folge und rutscht auf den 12. Platz ab.Mannheims Trainer Christian Neidhart: "Ich bin stolz auf meine Jungs. Wir haben wieder ein Heimspiel gezogen. Ich habe gesagt, dass Ingolstadt über die Mentalität kommt, und das haben sie auch gemacht. Ich bin froh, dass wir das Spiel am Ende gerissen haben."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TDY4bHNBcTdKd2dTR3hSQ1VwZS9RZz09Bentley Baxter Bahn, Doppeltorschütze Mannheim: "Das war von der Mannschaft eine sehr gute Leistung. Typisch für Mannheim, machen wir es in der 2. Halbzeit sehr spannend. Nach dem 2:0 müssen wir eigentlich Ruhe reinbekommen. Da müssen wir dran arbeiten. Sonst war es kämpferisch eine gute Leistung. Ich gucke auf jeden Fall auf die Tabelle, aber leider haben wir noch nicht den 38. Spieltag. Jetzt kommen absolut entscheidende Wochen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OVhrd3lIUVo0SU1uV0sxVUw5QWh4Zz09Ingolstadts Trainer Guerino Capretti: "Ich war mit der Elfmeterszene nicht einverstanden. Das ist viel zu wenig. Ich hätte mir gewünscht, dass der Schiedsrichter nicht so eine spielentscheidende Szene gegen uns pfeift. Mag sein, dass es zu der Situation passt. Wir können sicherlich stolz sein, wenn man beachtet, wer alles sein Debüt gegeben hat, wer alles auf dem Feld war, wie wir geackert haben und aufgetreten sind. Trotzdem ärgern mich die individuellen Fehler, die wir gemacht haben. Unser Plan ist gut aufgegangen und die Jungs haben das super gemacht. Das ist der Weg. Ich habe Intensität und Leidenschaft gefordert. Das war der Fall."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cWJZVlZlejZFRWk2Q2E5Nmh6RzBNQT09FCI-Boss Beiersdorfer ratlos: "Wir fragen uns auch, wo wir den Faden verloren haben"Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer Ingolstadt in der Halbzeitpause über die sportliche Talfahrt: "Wir fragen uns auch, wo wir den Faden verloren haben. Wir standen im Winter sehr gut da. Das haben wir aber leider nicht über den Winter gebracht. Wir haben uns dann für einen Trainerwechsel entschieden und haben auch das ein oder andere gute Spiel seitdem gemacht. Wir müssen da jetzt durch. Es ist eine schwere Zeit, aber daraus kann man auch gestärkt zurückkommen. Klar ist, dass wir mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben. Wir müssen schauen, dass wir nicht noch weiter abrutschen. Das war auch nicht so vorauszusehen. Jeder hat uns zugebilligt, dass wir einen sehr guten Kader haben. Leider ist uns irgendwo etwas verloren gegangen. Wir müssen da durch. Wir werden uns dem stellen. Wichtig ist, dass wir Haltung bewahren. Die Schanzer müssen zusammenstehen und dann schaffen wir das."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a1dUYXlnSHozV08zYTlram5zVktxZz09VfB Oldenburg - Borussia Dortmund II 2:1Oldenburg sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Der VfB ist gleich hellwach, geht nach 8 Minuten in Führung. Dortmund braucht aber nicht lange, um wieder auszugleichen. Einen Elfmeter des BVB kann Oldenburgs Keeper Mielitz kurz vor der Pause entschärfen. Zum Schluss beweist Fuat Kilic ein goldenes Händchen. Ayodele Adetula wird in der 85. Minute eingewechselt und erzielt 2 Minuten später den 2:1 Siegtreffer. Der VfB springt damit auf den 18. Platz, der BVB II kassiert die 3. Niederlage in Folge und steht auf Platz 17.Oldenburgs Trainer Fuat Kilic: "Die Jungs haben bravourös gearbeitet. Wir wollten die Negativspirale beenden. Ich wollte hier mindestens mit einem Punkt nach Hause gehen. Die Jungs haben das sehr gut verinnerlicht. Die haben das angenommen. Es freut mich für die Spieler, dass wir vor heimischen Publikum feiern können. Das ist ein anderes Gefühl."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UHBaOEkraFpWRkJpRElwQWlnNHVPQT09Ayodele Adetula, Siegtorschütze Oldenburg: "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl., dass wir endlich Punkte geholt haben. Ich bin so froh, dass es geklappt hat. So müssen wir weitermachen. Das war erst der Anfang wir haben noch viel vor uns. Vom Trainer kamen klare Ansagen und die haben wir gut umgesetzt."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eTZNbTAvWGxtNXpDL1NvWlY3K2MzUT09Sebastian Mielitz, Torwart Oldenburg: "Der Elfmeter war einfach ein Knackpunkt, den wir mal gebraucht haben. Das war einfach Leidenschaft pur. Das mussten wir aufs Feld bringen. Das war ein Endspiel, muss man so sagen. Wir haben noch weitere Endspiele vor der Brust. Ich bin einfach froh, dass wir gewonnen haben."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=KzhncVRCTmNSL2tISDNaRmdZNXJIdz09Dortmunds Trainer Jan Zimmermann: "Wenn wir den Elfmeter machen, kommen wir mit einer Führung aus der Halbzeit. Du darfst das Spiel nicht in der 85. Minute verlieren. Das ist uns gegen Saarbrücken auch schon passiert. Da sind wir naiv und blauäugig. Das war kein richtig gutes Spiel, das war Abstiegskampf. Das darf uns nicht passieren. Da müssen wir mit aufhören, sonst wird es ganz eng für uns. Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportDer 28. SpieltagFreitag, 17.03.2023Ab 18.30 Uhr: FC Viktoria Köln - SV MeppenSamstag, 18.03.2023Ab 13.45 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz: SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim, VfL Osnabrück - SC Freiburg II, FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München, MSV Duisburg - SC Verl, 1. FC Saarbrücken - RW Essen, SpVgg Bayreuth - VfB OldenburgSonntag, 19.03.2023Ab 12.45 Uhr: SV Elversberg - Hallescher FCAb 13.45 Uhr: Borussia Dortmund II - FSV ZwickauMontag, 20.03.2023Ab 18.45 Uhr: FC Ingolstadt 04 - Dynamo Dresden