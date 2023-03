Innovation festigt Führungsrolle bei der Versorgung digitaler B2B2X-Marktplätze für Telekommunikationsgesellschaften

B2C-artige Erfahrungen, die eine sofortige Gratifikation und Personalisierung gewährleisten, sind der neue Standard für alle Branchen und Kommunikationsdienstleister (CSPs), die nicht vor diesem Druck gefeit sind. Um CSPs in diese neue Ära überlegener Kundenerfahrungen zu führen, gibt CSG (NASDAQ: CSGS) bekannt, dass dem Unternehmen ein Patent in den Vereinigten Staaten und Australien für seine CSG Encompass Plattform gewährt wurde. Sie versetzt Telekommunikationsgesellschaften in die Lage, ihre Portfolios durch Produkte und Serviceleistungen von Partnern zu erweitern und die Verheißungen eines lukrativen B2B2X-Markts zu erschließen. Das Patent festigt die Position von CSG als Branchenführer im B2B2X-Bereich und schützt sein einzigartiges Design zur Förderung einer reibungslosen Benutzererfahrung.

"CSPs benötigen eine kataloggetriebene Lösung, die eine flexible, skalierbare und wiederholbare Zusammenarbeit unter den Geschäftspartnern zur Nutzung der sich entwickelnden Unternehmenslandschaft im B2B2X-Bereich ermöglicht", so Greg Tilton, Vice President Catalogue, Quote Order, CSG. "CSG Encompass erreicht genau dies. Die Plattform versetzt die Betreiber nun in die Lage, neue Serviceleistungen noch schneller einzuführen und ihr Unternehmen nahtlos durch persönlichere Erfahrungen für Unternehmen und Kunden zu unterstützen. Dieses Patent gewährt zu bekommen, markiert einen bedeutenden Meilenstein für CSG und wir sind erfüllt von Stolz, die Branche mit einer Lösung anzuführen, die es CSPs nun erleichtert, die Konnektivität zu verbessern."

CSG Encompass versetzt CSPs in die Lage, neue Produkte und Dienstleistungen leicht erstellen, bündeln und einführen zu können. Mithilfe der patentierten Lösung von CSG können Angebote von CSP und Partnerkomponenten erstellt und anschließend ohne erforderlichen Zero-Code abgegeben, bestellt und verwaltet werden. Basierend auf TM Forum ODA und Open API Standards bedeutet diese Technologie, dass Partnerschaften zwischen CSPs und ihren Partnern vollständig ohne IT-Integrationskosten erstellt werden können. Auf diese Weise können die Angebote von CSPs für innovative neue Produkte und Serviceleistungen bequemer, schneller und billiger erstellt werden.

"Unternehmen und ihre Partner gleichermaßen möchten digital interagieren und Geschäfte tätigen ohne signifikante Investitionen in die Erstellung von Komponenten von mehreren Lieferanten selbst durchführen zu müssen", so John Abraham, Chefanalyst, Appledore Research. "B2B2X-Ökosysteme, die digitale Serviceleistungen von unterschiedlichen Partnern zusammenführen, bilden die Grundlage für die Bereitstellung dieser nahtlosen Erfahrungen. Um erfolgreich zu sein, erfordern sie eine offene und integrierte Lösung, welche die komplexen Handelszyklen verwalten kann, die für CSPs erforderlich sind, um mit einem breiteren Spektrum von Partnern interagieren zu können. Dieses Patent verstärkt das Engagement von CSG, die Telekommunikationsbetreiber zu unterstützen, die Komplexität der B2B2X-Marktplätze aufzulösen und neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu nutzen."

Durch seine Anerkennung als TM Forum Catalyst Finalist in der ersten Phase seines Channel Markets Projekts hat sich Encompass für CSG als wirksamste End-to-End-Plattform erwiesen, um die B2B2X-Zero-Touch-Herausforderung lösen zu können. Die zweite Phase überprüft nun mehrere Verbesserungsvorschläge für API-Standards und dies wird im Verlauf der DTW Asia 2023 präsentiert. Von Anfang an war CSG ein bedeutender Mitwirkender an den MEF SONATA SDK und TM Forum Open APIs. Dieses Patent legt Zeugnis ab für das Engagement von CSG zur Verbesserung der Branche und um CSPs in die Lage zu versetzen, diese Standards wirkungsvoll und erfolgreich einzusetzen, um die digitale Wirtschaft über das zu erwartende Maß hinaus voranzutreiben.

Über CSG

CSG befähigt Unternehmen, unvergessliche Erfahrungen aufzubauen, indem es Personen und Unternehmen die Nutzung und Bezahlung der Serviceleistungen erleichtert, die sie am meisten schätzen, und darüber hinaus auch den bequemen Anschluss ermöglicht. Unsere Kundenerfahrung und unsere Abrechnungs- und Zahlungslösungen unterstützen Unternehmen jeder Größe, Geld zu erwirtschaften und einen Unterschied zu machen. Mit unseren SaaS-Lösungen können Unternehmensführer die Kontrolle über ihre Zukunft übernehmen und das Potenzial von unserem mehr als 5.000 Mitarbeiter umfassenden globalen CSG-Dienstleistungsteam erschließen.

Auf der Suche nach weiteren Informationen darüber, wie Sie ein Changemaker und Gestalter der Branche werden können wie unsere mehr als 1.000 Kunden? Bitte besuchen Sie hierzu csgi.com.

