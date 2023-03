München (ots) -Die Playoffs haben ihre erste Sensation: 122 Punkte holte EHC Red Bull München in der Hauptrunde, Rekord, verliert aber das erste Viertelfinale in der PENNY DEL mit 1:3 gegen Bremerhaven. Hexer Maximilian Franzreb rettet die Pinguins mit 50 Saves: "Zum Ende haben wir uns auch das nötige Glück erarbeitet und auf Deutsch gesagt: 2 Scheiß-Tore geschossen - das sind die Playoffs. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir wollen jetzt noch eine Schippe drauflegen. Wir haben den Druck nicht, den machen wir uns nicht." Münchens Kapitän Patrick Hager versprach nach einem Chancenwucher: "Wir werden uns nicht verrückt machen lassen." Rekordverdächtige 3:35 Stunden dauert das erste Viertelfinale zwischen Ingolstadt und Düsseldorf. Ingolstadts Kapitän Fabio Wagner entscheidet das Duell in der 2. Overtime mit einem Gewaltschuss zum glücklichen 5:4: "Augen zu und durch, habe ich mir gedacht. Einfach draufhauen." Hilft vielleicht auch im Rückspiel am Freitag in Düsseldorf - ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der beiden Playoff-Viertelfinals am Mittwoch - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Freitag mit Spiel 3 der Viertelfinals - ab 18.45 Uhr mit u.a. Düsseldorf gegen Ingolstadt und ab 19.15 Uhr mit u.a. Kölner Haie gegen die Adler Mannheim - live bei MagentaSport.ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG 5:4 (nach 2. Overtime, Serienstand: 1:0)Ein packendes 1. Spiel zwischen Ingolstadt und Düsseldorf: 2:1, 2:3, 3:4 und nach 60 Minuten heißt es 4:4 - es geht direkt in die Verlängerung. In der Verlängerung schenken sich die beiden Mannschaften nichts und kämpfen um den 1. Sieg. Am Ende setzt sich nach über 3:35 Stunden der ERC Ingolstadt durch den Treffer von Fabio Wagner durch.Daniel Kreutzer, Co-Trainer Düsseldorf: "Da war nicht viel Unterschied. Wir wussten, dass Ingolstadt offensiv sehr stark ist. Wir sind kompakt gestanden und haben die Tore immer in den richtigen Momenten gemacht. Auch in der Verlängerung sage ich: Hut ab vor den Jungs, wie die gekämpft haben. Am Ende dann ein blödes Icing und dann ein Lucky-Schuss."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Vms2djlwOWxzOStwUEREZXhOK1B4QT09Fabio Wagner, Kapitän und Siegtorschütze Ingolstadt: "Augen zu und durch, habe ich mir gedacht. Einfach draufhauen. Da war auch ein bisschen Glück dabei. Sehr schön, dass wir das 1. Spiel für uns entscheiden konnten. Das war kein einfaches Spiel. Wir sind gut gestartet, sind dann immer wieder in Führung gegangen. Wichtig war der Ausgleich kurz vor Schluss. Am Ende ein Tor mit ein bisschen Glück."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QVBCVG11WmMwWG9GelpvQ2hEellvZz09Die Emotionen kochten auch nach 70 Minuten ziemlich hoch: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cStOSW9ERUxZU2NXeGw2dnBjcmVOQT09EHC Red Bull München - Pinguins Bremerhaven 1:3 (Serienstand: 0:1)Fehlstart für den Hauptrundensieger aus München. Bremerhaven gewinnt das 1. Spiel des Viertelfinals gegen den EHC. Austin Ortega erzielte in der 58. Minute noch den Anschlusstreffer, doch Bremerhaven erzielte per Empty-Net das 3:1 und zerschlug die Münchner Hoffnungen.Patrick Hager, Kapitän München: "Das ist vom Ergebnis nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Ich denke, wir haben trotzdem sehr viel richtig gemacht. Wir haben aber unglaublich viele Chancen nicht ausgespielt. Wir werden uns nicht verrückt machen lassen. Wenn wir vorne kaltschnäuziger werden, dann bringen wir uns selbst nicht in die Situation."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MGRsYlE5dnNOOU1mWTlIeEMxZEtrUT09Maximilian Franzreb, 50 Saves, Bremerhaven: "Wir haben in Nürnberg bewiesen, dass wir auch knappe Führungen über die Zeit bekommen. Wir waren im 2. Drittel nicht das bessere Team, konnten aber die Chancen vereiteln. Zum Ende haben wir uns auch das nötige Glück erarbeitet und auf Deutsch gesagt zwei scheiß Tore geschossen - das sind die Playoffs. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Die Playoffs sind die 5. Jahreszeit. Wir wollen jetzt noch eine Schippe drauflegen. Wir haben den Druck nicht, den machen wir uns nicht."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZmxlWUpYSnBkR0tFaTdsMTRkb2VaQT09Eishockey live bei MagentaSportDie Playoffs in der PENNY DEL - Viertelfinals 2. Runde:Freitag, 17.03.2023:Ab 18.45 Uhr: Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt, Grizzlys Wolfsburg - Straubing TigersAb 19.15 Uhr: Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München, Kölner Haie - Adler MannheimSonntag, 19.03.2023:Ab 13.45 Uhr: Straubing Tigers - Grizzlys WolfsburgAb 15.00 Uhr: EHC Red Bull München - Pinguins BremerhavenAb 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EGAb 18.45 Uhr: Adler Mannheim - Kölner HaieDienstag, 21.03.2023Ab 18.45 Uhr: Düsseldorfer EG - ERC IngolstadtAb 19.15 Uhr: Kölner Haie - Adler MannheimMittwoch, 22.03.2023Ab 18.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull MünchenAb 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Straubing TigersPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5464549