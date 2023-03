Der Industriekonzern Winnebago Industries Inc. (ISIN: US9746371007, NYSE: WGO) zahlt eine Quartalsdividende von 27 US-Cents je Aktie an seine Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Dividende am 26. April 2023 (Record date: 12. April 2023). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 1,08 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 56,82 US-Dollar (Stand: 15. März 2023) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...