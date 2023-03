Trotz der allgemeinen Krisenstimmung sind Kryptowährungen in den vergangenen Tagen kräftig nach oben geschossen. Doch wie geht es weiter für Bitcoin, Ethereum & Co. und was sind die Kursziele nach der Rallye? Finanzkrise? Rezession? Nicht im Krypto-Sektor, zumindest, wenn man auf die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage schaut. So konnte der Bitcoin nach dem Test der 200-Tage-Linie bei 20.000 US-Dollar nach oben durchbrechen und notierte zeitweilig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...