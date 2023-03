The following instruments on XETRA do have their first trading 16.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.03.2023Aktien1 CA53680W1059 Lithium Royalty Corp.2 US02390A1016 America Movil S.A.B. de C.V. ADR3 IT0005536559 illa S.p.A.Anleihen/ETF1 DE000A161RT4 Bayerische Landesbodenkreditanstalt2 DE000NLB4Q00 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-3 DE000NLB4QJ6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 XS2597740476 Northwestern Mutual Global Funding5 US00115AAQ22 AEP Transmission Company LLC6 XS1572322409 Azure Nova International Finance Ltd.7 US09681MAK45 BOC Aviation Ltd.8 US09681MAE84 BOC Aviation Ltd.9 XS2423459325 CDBL Funding 210 USP2253TJT71 Cemex S.A.B. de C.V.11 XS2581979841 CFLD [Cayman] Investment Ltd.12 XS2581976748 CFLD [Cayman] Investment Ltd.13 XS2581979171 CFLD [Cayman] Investment Ltd.14 XS2581879207 CFLD [Cayman] Investment Ltd.15 XS2588464433 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.16 XS2582774225 Emeria Europe SAS17 XS1716970261 ICBCIL Finance Company Ltd.18 XS2594990892 Mizuho International PLC19 XS2500899880 Modern Land [China] Co. Ltd.20 XS1717856261 Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co. Ltd.21 XS2457484181 TCCL [Finance] Ltd.22 US900123DH01 Türkei, Republik23 DE000HLB4553 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB4538 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 IE000K6PPGX7 HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF26 IE000CXLGK86 Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF27 LU2581375156 Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF28 LU2581375230 Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF29 LU2581375073 Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF