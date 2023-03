Nach unruhigen Tagen an der Börse versucht der DAX heute die Stabilisierung. Dabei stehen die Aktien von Rheinmetall, die Zinsentscheidung der EZB und die Turbulenzen rund um die Schweizer Bank Credit Suisse im Fokus. Nach heftigen Kursstürzen dürfte der deutsche Aktienmarkt wenige Stunden vor der EZB-Zinssitzung zunächst auf Erholungskurs gehen. Am Donnerstag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...