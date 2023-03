Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz erreicht in der Sortimentsgestaltung einen weiteren Meilenstein. Seit Februar 2023 bietet Lidl Schweiz nur noch frische Geflügelprodukte, die mindestens die Stufe C des Tierwohlratings des Schweizer Tierschutzes STS erreichen. Damit werden die Anforderungen der Schweizer Tierschutzgesetzgebung deutlich übertroffen. Dies gilt insbesondere auch für Importfleisch.Lidl Schweiz bezieht einen Grossteil seines frischen Geflügelsortiments aus der Schweiz. Dank eines guten Branchenstandards haben nahezu alle Hühner in der Schweiz mehr Platz und Vorzüge - wie beispielsweise einen Aussenklimabereich. Diese Schweizer Standards liegen deutlich höher, als dies in den umliegenden Ländern gesetzlich vorgeschrieben ist.Da die Nachfrage nach Geflügel das Angebot in der Schweiz übersteigt, hat sich der Detailhändler entschieden, sämtliche Geflügelprodukte - auch Importartikel - anhand des unabhängigen Tierwohlratings des Schweizer Tierschutzes bewerten zu lassen. Da gerade im Trutensegment die gesetzlichen Vorschriften zu Haltungsbedingungen in benachbarten Ländern deutlich unter dem Schweizer Standard liegen, hat Lidl Schweiz seine Importe überprüft und verbessert. Damit wird den Tieren eine besonders tierfreundliche Stallhaltung geboten, die die Anforderung des Schweizer Tierschutzgesetzes übertrifft. Ausserdem ergänzt der Detailhändler sein Angebot mit Produkten aus Freiland- und Biohaltung. Bio-Artikel werden von den Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten stark nachgefragt, weshalb Lidl Schweiz sein Bio-Sortiment laufend erweitert. Im Geflügelsortiment sind Bio Pouletfilets und Bio Pouletschenkel von der Lidl-Eigenmarke Carnesi äusserst beliebt.Cesare Sciarra, Geschäftsführer Kompetenzzentrum Nutztiere beim Schweizer Tierschutz STS: "Lidl Schweiz geht mit gutem Beispiel voran. Bei der Haltung von Truten - speziell im Importbereich - herrschen schwierige Voraussetzungen. Es freut uns, dass Lidl Schweiz, nachdem es seine Produkte für seine Kundinnen und Kunden transparent gekennzeichnet hat, nun auch das Angebot verbessert. Wir schätzen das Engagement von Lidl Schweiz für mehr Tierwohl."Tierwohl Rating des Schweizer TierschutzAls erster Detailhändler der Schweiz kennzeichnet Lidl Schweiz seit dem Jahr 2021 seine Fleischprodukte mit dem Tierwohlrating des Schweizer Tierschutz STS. Mit dem 4-stufigen Rating, das direkt auf den Verpackungen angebracht wird, will Lidl Schweiz die Transparenz hinsichtlich Tierwohl maximieren. Die Nutzung der einfachen Entscheidungshilfe sieht Lidl Schweiz als geeignetes Mittel in der Weiterentwicklung des eigenen Angebots.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100904467