NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Nach dem Kurseinbruch vom Mittwoch hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für die Aktien der Credit Suisse mit einem Kursziel von 3,80 Franken auf "Neutral" belassen. Die Kapitaldecke der Schweizer sei nicht das Problem, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine Kernkapitalquote von 14,1 Prozent zum Jahresende 2022, deutlich über der Mindestanforderung von 9,3 Prozent. Abouhossein sieht auch nach der Liquiditätszusage der Schweizerischen Nationalbank (SNB)vor allem ein anhaltendes Vertrauensproblem in die Investmentbanking-Strategie, sowie Sorgen über Mittelabflüsse und die aktuellen Verluste der historisch so erfolgreichen Vermögensverwaltung. Papiere der Credit Suisse waren tags zuvor um bis zu rund 31 Prozent auf ein Rekordtief von 1,55 Franken abgesackt./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / 01:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2023 / 01:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken