Beiersdorf: top, aber teuer?

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat trotz des volatilen Marktumfelds 2022 eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre seiner jüngeren Geschichte vorgelegt: Das organische Umsatzwachstum betrug +10,2 Prozent, das EBIT verbesserte sich ohne Sondereffekte um +20% auf 1,2 Mrd. Euro, die EBIT-Marge stieg leicht auf 13,2 Prozent. Das Consumer-Segment ist dabei über alle Marken und Regionen gewachsen, allerdings ist die Aktie (DE0005200000) mit einem KGV auf Basis der für 2023 geschätzten Gewinne von über 28 vergleichsweise hoch. Wer bei der Aktie Gewinne mitnehmen will, aber in dem grundsätzlichen defensiven Konsumtitel engagiert bleiben will, könnte mit Zertifikaten Risiken reduzieren und sich für eine Seitwärtsbewegung positionieren.

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB3TYY7 bietet bei einem Preis von 102,75 Euro einen Sicherheitspuffer von 7,6 Prozent. Aus der Differenz zum Höchstbetrag (Cap) von 110 Euro errechnet sich eine Renditechance von 7,25 Euro oder 13,4 Prozent p.a. - schließt die Aktie am Bewertungstag 15.9.23 unter dem Cap, erhalten Anleger die Lieferung einer Aktie.

Bonus-Strategie mit 19 Prozent Puffer (September)

Das Bonus-Capped-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PE6Q3G1 bringt durch die Barriere bei 90 Euro komfortable 18,9 Prozent Puffer. Bei einem Preis von 112,60 Euro und einem Cap von 120 Euro beträgt die maximale Rendite 7,40 Euro oder 12,4 Prozent p.a. - vorausgesetzt, dass die Aktie am Bewertungstag 15.9.23 nicht unter dem Cap schließt, sonst erhalten Anleger einen Barausgleich.

Einkommensstrategie mit 7 Prozent Kupon p.a. und 10 Prozent Puffer (Dezember)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas (ISIN DE000PE0B7K7) zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen fixen Kupon von 7 Prozent p.a. Liegt der Aktienkurs am Bewertungstag 15.12.23 auf oder über dem Basispreis von 100 Euro, erhalten Anleger zudem den vollständigen Nominalbetrag zurück; durch den Einstiegskurs unter pari liegt die effektive Rendite dann bei 7,8 Prozent p.a. Andernfalls erhalten sie die Lieferung von 10 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 100 Euro). Puffer 9,9 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate und die Aktienanleihe eignen sich grundsätzlich für Anleger, die eine defensive Positionierung auf den defensiven Sektor suchen und mit Puffer darauf setzen wollen, dass die Beiersdorf-Aktie innerhalb der nächsten sechs bis neun Monate zumindest seitwärts tendieren wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Anlageprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de