Rapperswil (ots) -Erst im vergangenen Jahr baute das SaaS-Unternehmen bexio mit dem Erreichen von 50'000 Kunden die Position als einer der Marktführer im Bereich Business-Software aus. Nur acht Monate später wurde ein weiterer Meilenstein erreicht: 60'000 Selbstständige, Kleinunternehmen und Startups vertrauen auf die Schweizer Business-Software. Dazu kommen rund 1'300 zertifizierte Treuhand-Partner.Die Modernisierung der Software stellt für bexio eine der obersten Prioritäten dar. So wurden innerhalb der letzten Monate zahlreiche Optimierungen vorangetrieben und implementiert. Das zahlt sich schon jetzt aus: "Unsere Kunden sehen den Fortschritt und wissen, dass wir hart daran arbeiten, unsere Business-Software für unsere Kunden jeden Tag etwas besser zu machen", so bexio CEO Markus Naef.So wurde beispielsweise die Kontaktliste in bexio technologisch verbessert, damit die Nutzer dadurch einfacher, intuitiver und individueller damit arbeiten können. Es wurde zudem alles daran gesetzt, die Umstellung auf die QR-Rechnung und die Aktivierung der neuen bLink-Schnittstelle reibungslos zu gestalten: Mit bexio konnten die Kunden lange vor der offiziellen Umstellung die eingehenden QR-Rechnungen automatisiert auslesen und ausgehende QR-Rechnungen erstellen. Zudem wurde mit der Anbindung an die Open-Banking-Plattform von SIX der Zahlungsverkehr weiter automatisiert. Dadurch ist den Kunden eine schnelle, unkomplizierte und stabile Verbindung zu den teilnehmenden Banken möglich. Dazu kamen in den letzten Monaten zwölf neue Apps, damit die Kunden die Funktionalität von bexio nach den eigenen, individuellen Bedürfnissen erweitern können. Auch der Inhouse-Support setzte alles daran, den Kunden bei sämtlichen Anliegen kostenlos und persönlich weiterhelfen zu können: Innerhalb der letzten acht Monate wurden 83'661 Anfragen vom Support-Team erfolgreich gelöst.Markus Naef blickt positiv in die Zukunft: "Wir wollen eine Welt schaffen, in der unsere Kunden ihren täglichen Herausforderungen einfach und sicher begegnen können. Deshalb werden wir weiterhin in unsere Software investieren und unseren Kunden durch den Ausbau des bexio-Ökosystems künftig noch grösseren Mehrwert bieten."Über bexioDas Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG wächst stark, bedient über 60'000 zahlende Kunden und beschäftigt über 150 Mitarbeitende. 2016 und 2017 wurde bexio als bestes Software-Startup der Schweiz ausgezeichnet. www.bexio.com