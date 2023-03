US-Notenbank gerät zunehmend in ein Dilemma von Sven Weisenhaus Nach der vorgestrigen Erholungsrally sind die Sorgen vor einer neuen Finanzkrise überraschend schnell und stark erneut auf die Börsenkurse durchgeschlagen. Im Vergleich zu den herben Kurseinbrüchen vom Montag verschärfte sich die Abwärtsbewegung sogar. So verlor der Euro STOXX 50 in der Spitze mehr als 3,8 %. Der Aktienindex rutschte damit weit unter das Tagestief vom Montag. Durch ein tieferes Hoch und Tief liegt damit nun schon eine ...

