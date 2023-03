Florian Haagen ist Gründer und CEO von finAPI. Seinen Doktor in Betriebswirtschaftslehre hat er an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gemacht.finAPI ist ein Open-Banking-Enabler. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die Banken und andere Unternehmen per Banking-Schnittstelle miteinander verbindet.finAPIBei Kontodaten handelt es sich um sehr persönliche Daten. Aus Kundensicht kann es dennoch Vorteile haben, Unternehmen Zugriff darauf zu gewähren. Welche das sind und welche Use Cases ...

Den vollständigen Artikel lesen ...