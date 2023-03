Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Auch die Veganz Group AG (veganz.de) (ISIN DE000A3E5ED2/ WKN A3E5ED), der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, hatte im Geschäftsjahr 2022 mit der anhaltenden Konjunkturschwäche zu kämpfen: Nachdem in den ersten Monaten des Jahres der Fokus des Lebensmitteleinzelhandels sowie des Discountbereichs auf der Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung lag, war zuletzt vor allem die junge Kernzielgruppe (die Generation Z und die Millennials+) angesichts ihres vergleichsweise geringeren Einkommens stark von den Preisanstiegen belastet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...