Der türkische Elektroauto-Hersteller Togg hat sein erstes Modell in der Türkei eingepreist. Die Preise für das Einstiegsmodell des T10X mit Heckantrieb beginnen dort bei 953.000 Türkischen Lira, was umgerechnet rund 47.500 Euro entspricht. In diesem Preis sind bereits 18 Prozent Mehrwertsteuer und die in der Türkei fällige zehn Prozent Sonderverbrauchssteuer enthalten. Bei diesem Preis handelt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...