Die Aktien von Morphosys könnten sich am Donnerstag etwas vom jüngsten Kursrutsch erholen. Am Vormittag gewinnenb sie gut sieben Prozent auf 14,64 Euro und sind damit vor Vitesco und der Shop Apotheke Europe der Top-Gewinner des Tages im SDAX. Das Biotech-Unternehmen hatte am Mittwochabend seine Zahlen vorgelegt. Der Verlust konnte deutlich reudziert werden.Ein Händler bezeichnete die Geschäftszahlen für 2022 vom Vorabend als "nicht so schlimm wie befürchtet". Der Umsatz sei höher als erwartet und ...

