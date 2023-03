Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.03.2023

Kursziel: 56,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Nynomic steigert Umsatz und Ergebnis auf ein Rekordniveau - Fortsetzung des Trends in 2023 trotz des Makroumfelds visibel



Die Nynomic AG hat gestern vorläufige Finanzkennzahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt, die umsatzseitig leicht über unserer Erwartung liegen. Ergebnisseitig liegt das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen leicht unter unserer Schätzung. Die gute Positionierung in den Endmärkten und weitere Erfolge bei Produktinnovationen ermöglichen u.E. trotz der Konjunkturaussichten eine Fortsetzung des Wachstumskurses.

Umsatz- und Ergebnisprognose eindrucksvoll erfüllt: Mit einem Konzernumsatz von 116,8 Mio. Euro (+11,1% yoy) erfüllt Nynomic die Unternehmens- und MONe-Prognose (>110,0 Mio. Euro; MONe: 115,7 Mio. Euro) und bestätigt somit eindrucksvoll den eingeschlagenen Wachstumstrend. Für das Q4 konnte damit ein Erlös von 33,0 Mio. Euro verbucht werden (+23,2% yoy). Auf FY-Sicht dürfte sich vor allem das breitgestreute Geschäft mit Industrieanwendungen im Segment Clean Tech als Wachstumsmotor erwiesen haben (MONe: +25,5% yoy). Hier profitierte das Unternehmen vor allem vom starken Halbleiter-Segment. Im Bereich Green Tech konnte u.E. die Vorjahresbasis ebenfalls leicht übertroffen werden (MONe: +5,0% yoy). Das Life Science-Geschäft indes kam aufgrund des hohen Basiseffektes vrs. nicht über den Vorjahreswert hinaus (-22,7% yoy). Ergebnisseitig verbucht das Unternehmen ein Rekord-EBIT von 15,1 Mio. Euro (+16,0% yoy) und erfüllt damit das Ziel der EBIT-Margenausweitung (Marge: 12,9%; +0,5 PP), wenngleich unsere EBIT-Erwartung leicht verfehlt wurde (15,9 Mio. Euro). In Q4 wurde ein operatives Ergebnis von 4,6 Mio. Euro erwirtschaftet, was einer überproportionalen Ausweitung ggü. dem Vorjahresquartal entspricht (+38,3% yoy; Marge: 13,8%; +1,5 PP). Andauernde Bauteilknappheiten i.V.m. dem inflationären Umfeld verhinderten einen noch stärkeren Profitabilitätsanstieg.



Prognose für laufendes GJ gewohnt konservativ: Für das laufende GJ avisiert der Vorstand eine Fortsetzung des organischen Top-Line-Wachstums im "mindestens einstelligen Prozentbereich" und "eine weitere EBIT-Margenausweitung". Der Vorstand rechnet dabei mit einem unterjährig volatilen Geschäftsverlauf. Die Guidance ist u.E. gewohnt konservativ. So verfügt Nynomic über einen Auftragsbestand von rd. 89,5 Mio. Euro (+21,7% yoy), wovon bis zu 80% in den nächsten 12 Monaten verumsatzt werden dürften. Im Übrigen dürften entspanntere Lieferketten und eine evtl. M&A-Transaktion positiv auf die Top-Line-Entwicklung wirken.

EBIT-Prognosen leicht reduziert: Für das laufende und nächste Jahr reduzieren wir aufgrund des u.E. weiterhin inflationären Umfelds unsere Ergebnisprognose leicht. Die mittelfristige Zielsetzung von 15% EBIT-Marge ist u.E. aufgrund der vielversprechenden Produktpipeline (u.a Cannabis-Legalisierung in der EU) und starken Wettbewerbsposition unverändert bereits in 2024 erreichbar (MONe: 15,4%). Die im Earnings Call vorgestellten Produktinnovationen im Bereich Green Tech und Life Science bekräftigen dies nach unserer Auffassung.



Fazit: Nynomic bestätigt mit den 2022-Zahlen den eingeschlagenen Wachstumspfad und wird diesen u.E. in 2023 erfolgreich fortsetzen. Das Kurspotenzial wird u.E. durch eine Vielzahl positiver Kurstrigger (M&A-Meldungen, Fortschritte bei Cannabis-Legalisierung) unterstützt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 56,00 Euro.





