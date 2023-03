Des einen Freud ist des anderen Leid. Während in den USA vor allem Banken mittlerer Größe ächzen, können sich die größten Institute über neue Kunden freuen. "Too big too fail" scheint auf dem amerikanischen Bankenmarkt in diesen Tagen vor allem ein Gütesiegel zu sein. Credit Suisse (natürlich) unter Druck Die Bankenkrise in den USA zieht weiter ihre Kreise: Nach dem in der letzten Woche zwei Regionalbanken aufgeben mussten, geriet nun auch die Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...