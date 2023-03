Jede Situation scheint eine andere Investmentstrategie zu erfordern, doch ist ein Wechsel nötig? Wir stellen drei Fonds mit unterschiedlichem Fokus vor, die in den vergangenen Jahren positiv performt haben.Anlagestrategie - ändern oder beibehalten?Wirtschaftliche und politische Umbrüche können zu der Annahme führen, dass die eigene Anlagestrategie geändert werden muss, um den Gewinn zu maximieren beziehungsweise Verluste zu vermeiden. Trends und Themen zeigen, wer die Gewinner in der aktuellen Situation sind. Doch das Blatt kann sich schnell wenden. Als der Bitcoin durch die Decke ging, gab es einige Anleger, die über Nacht zu Millionären wurden. Der Hype um die Kryptowährung veranlasste Anleger mit Goldgräberstimmung, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Bereits 2017 warnte Ingo Mainert von Allianz Global Investors vor der Überbewertung des Bitcoins auf Focus online und sagte das Platzen einer Blase voraus. Fünf Jahre später kommt eine BIS-Studie (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) zu dem ernüchternden Ergebnis, dass vor allem die Anleger, die ab 2015 in den Bitcoin investiert haben, zu den Verlierern im Kryptowinter gehören. Es handle sich vornehmlich um junge Männer unter 35, die als risikobereiteste Anlegergruppe bezeichnet werden. Dennoch dürfen Kritiker nicht vergessen, dass Investoren der ersten Stunde trotz hoher Verluste in der letzten Zeit immer noch Kryptomillionäre sind.

