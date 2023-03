Stuttgart (ots) -Musik macht Spaß! Nach diesem Motto hat ARD-Klassik jetzt die besten Kinder-Produktionen der Orchester, Chöre und Klassik-Redaktionen in der ARD Mediathek zusammengestellt.Kinderkonzerte mit bekannten GesichternBei Kindern beliebte Stars wie Anke Engelke, Malte Arkona, Juri Tetzlaff oder André Gatzke sind hier genauso vertreten wie die Maus und der Elefant. In lustigen und spannenden Kinderkonzerten werden musikalische Inhalte ohne Zeigefinger vermittelt, dafür mit viel Spiel und Spaß.LEGO-Opern und Comic-Crashkurse"Die Zauberflöte" - nicht nur Mozarts bekannteste Oper, sondern vermutlich die bekannteste Oper überhaupt - ist hier in der Kult-Inszenierung als fünfminütiger Stop-Motion-Film mit LEGO-Figuren zu sehen, ebenso "Aida", "Hänsel und Gretel" und "Der fliegende Holländer". Opern für Kinder von Kindern, erzählt im Comic-Stil, ist ein weiteres Format, das die großen Opernstoffe in kleinen, kindgerechten Häppchen serviert.Basteltipps in Do-it-Yourself-VideosZum Nachbauen: Wie man eine Gemüse-Trompete, ein Gartenschlauch-Horn oder einen Taktstock mit einfachen Mitteln eigenständig herstellt, zeigen zahlreiche Do-it-Yourself-Videos. Auch für die älteren Kinder ist etwas dabei: In den "Klassik Shorts" werden berühmte Werke wie Ravels Boléro, Beethovens fünfte Sinfonie oder Dvoráks neunte Sinfonie ansprechend erklärt."Klassische Musik für Kinder" - das neue Education-Angebot in der ARD Mediathek. Für Eltern, die Kinder im Alter zwischen 3 und 12 Jahren für die Klassik begeistern wollen, für Lehrkräfte, die ihren Unterricht mit multimedialen Inhalten abwechslungsreich gestalten wollen und für alle, die in "Klassik" und "Spaß" keine Gegensätze sehen."Klassische Musik für Kinder" bei ARD-KlassikAb sofort in der ARD Mediathekard-klassik.de (https://www.ardmediathek.de/klassik)Weitere Informationen unter http://swr.li/klassische-musik-für-kinderPressekontakt: Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219, matthias.claudi@SWR.deBildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.de (https://ard-foto.de/)Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5464907