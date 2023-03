Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Zu Wochenbeginn war die Pleite der US-Bank Silicon Valley Bank (SVB) das beherrschende Thema an den Märkten, so die Börse Stuttgart.Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei zu Wochenbeginn auf 137,24 Punkte gestiegen. Neue US-Inflationsdaten hätten den Zinserhöhungsdruck am Dienstag aus dem Markt genommen und den Euro-Bund-Future auf 133,94 Prozentpunkte sinken lassen. Die leichte Entspannung sei nicht von Dauer gewesen, bis Donnerstag gehe es für den Euro-Bund-Future wieder auf 136,13 Punkte nach oben, das vorläufige Wochenhoch sei am Mittwoch mit 137,97 Prozentpunkten erreicht worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...