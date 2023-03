Die Bären waren an den Märkten wohl die einzigen, welche sich am Mittwoch über heftigen Verkaufsdruck freuen konnten. Gescheiterte Banken in den USA und die kriselnde Credit Suisse führten zu einer kleinen Panikattacke, und die machte sich letztlich auch bei Nel ASA bemerkbar.Der norwegische Wasserstoffkonzern steht schon seit einer Weile unter Druck und hat in den letzten Monaten so manche charttechnische Unterstützung nach unten durchbrochen. Im gestrigen Handel erlebten die Anteilseigner nun den nächsten Tiefschlag bei Nel ASA (NO0010081235). Ohne ...

