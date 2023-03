Die Aktien von AIXTRON befinden sich seit Tagen in einer Seitwärtsbewegung und pendeln um den 50er- und 10er-EMA im Tageschart im Bereich von 27,50 Euro. Kurzfristig befinden sich die Aktien seit dem Abprall an der Unterstützung bei 24,50 Euro in einem Aufwärtstrend. Kommt es zu einem weiteren Kursanstieg und Ausbruch über den 10er- und 50er-EMA, würde ein weiteres Long-Signal generiert werden. In diesem Fall wäre in der Folge ein Hochlauf bis zum ...

