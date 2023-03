Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG



Unternehmen: Smartbroker Holding AG

ISIN: DE000A2GS609



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.03.2023

Kursziel: 14,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann, Sebastian Weidhüner



Vorläufige Zahlen 2022 liegen im Rahmen der Erwartungen - 2023 markiert ein Übergangsjahr



Smartbroker hat gestern weitere KPIs des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022 sowie einen Ausblick für 2023 veröffentlicht, die im Rahmen unserer Erwartungen lagen.



Divergierende Segmententwicklung in 2022: Auf Basis vorläufiger Zahlen konnte Smartbroker seine Erlöse in 2022 um 9,6% yoy von 48,2 Mio. Euro auf 52,8 Mio. Euro steigern, wobei auf rein organischer Basis (Vollkonsolidierung der Smartbroker AG ab 01.01.2021) ein Minus von 7,4% yoy zu Buche stand. Während das Medien-Segment lediglich einen Rückgang von 4,8% yoy auf 34,1 Mio. Euro verzeichnete und damit nahezu an das Rekordniveau 2021 anknüpfen konnte, ging der Umsatz im Brokerage-Segment infolge der gesunkenen Handelsaktivität überproportional um 12,2% yoy zurück (durchschnittliche Trades pro Kunde 2022: 18 vs. 29 Ausführungen in 2021). Ergebnisseitig profitierte die Smartbroker Holding AG im vergangenen Jahr von stark reduzierten Werbeausgaben (2022: 4,0 Mio. Euro ggü. 13,1 Mio. Euro in 2021) und einer anhaltend hohen EBITDA-Marge im Mediengeschäft (rund 43%), zeigte sich jedoch gleichzeitig von hohen Kosten für die Entwicklung des Smartbroker 2.0 und signifikanten Sonderabschreibungen in Höhe von 12,7 Mio. Euro belastet (EBT 2022p: -9,7 Mio. Euro).

Ausblick 2023 reflektiert angespanntes Kapitalmarktumfeld und hohe Einmalkosten: Die heute konkretisierte Guidance sieht einen Umsatz von 51,0 bis 56,0 Mio. Euro vor, wobei für das Medien-Segment ein Erlöswachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt wurde. Dies impliziert für das Segment Transaktion einen Rückgang von höchstens 15,5% yoy bzw. ein Wachstum von bis zu 16,6% yoy. Ergebnisseitig geht das Management von einem EBITDA nach Kundengewinnungskosten (CAC) in Höhe von 1,0 bis 4,0 Mio. Euro aus, das CAC von 1,0 bis 2,0 Mio. Euro sowie Einmalbelastungen im Zuge der anstehenden Depotmigration zur Baader Bank in Höhe von rund 4,0 Mio. Euro berücksichtigt. Da sich die Transaktionszahlen mehrerer deutscher Börsenbetreiber in den letzten beiden Monaten auf Niveau des zweiten Halbjahrs stabilisierten, gehen wir für 2023 unverändert von einem Umsatz in Höhe von 54,1 Mio. Euro aus, passen unsere EBITDA-Erwartung jedoch aufgrund der höheren Kundenakquise- und Migrationskosten um 1,7 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro an (zuvor: 4,1 Mio. Euro). Unsere EBIT-Prognosen erhöhen sich aufgrund geringerer zuk. Abschreibungen infolge der vorgenommenen Sonderabschreibung.



EBITDA-Break-Even im Transaktions-Segment 2024 ebnet Weg für nachhaltige Profitabilität: Im heutigen Earnings Call gab der Vorstand ebenfalls eine Indikation für das Profitabilitätsniveau nach dem Launch des Smartbroker 2.0. So soll das Transaktions-Segment bereits 2024 mindestens ein neutrales EBITDA erzielen, wodurch sich bei einer konstanten Entwicklung des Mediengeschäfts ein Konzern-EBITDA von mindestens 14,6 Mio. Euro ergeben würde (MONe: 15,1 Mio. Euro). Auf Basis unserer Prognosen notiert die Aktie derzeit zu einem attraktiven EV/EBITDA-Multiple 2024e von 8,1.

Fazit: Die vorläufigen Zahlen bestätigen unsere bisherigen Erwartungen sowie den von uns antizipierten signifikanten Profitabilitätssprung ab 2024. Somit bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 14,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26571.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°