Die Münchener etepetete GmbH setzt sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein und hat daraus ein rentables Geschäftsmodell entwickelt. Um dieses auszuweiten und zu optimieren, hat das Unternehmens-Management um die beiden Gründer Christopher Hallhuber und Georg Lindermair nun erstmals eine Anleihe (ISIN: DE000A30VHG0) mit einem Volumen von bis zu 3 Mio. Euro aufgelegt. Der Minibond wird jährlich mit 8,00% verzinst und kann über die Plattform econeers ab einer Mindestzeichnungssumme von 500 Euro gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit den Unternehmensgründern über die Anleihe-Emission und die Geschäftstätigkeit der etepetete GmbH gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Hallhuber, sehr geehrter Herr Lindermair, was macht die etepetete GmbH? Wie kamen Sie auf die Geschäftsidee und wieso heißt das Unternehmen "etepetete"?

Christopher Hallhuber: Vor einigen Jahren wurden Georg und ich damals noch mit einem weiteren Gründer auf das Thema Food Waste aufmerksam und darauf, dass manches Obst und Gemüse teilweise erst gar nicht geerntet wird, nur weil es nicht einem gewissen Erscheinungsbild entspricht. Wir sind zu den umliegenden Landwirt:innen gefahren, um uns selbst ein Bild davon zu machen und so kam die Idee auf.

Das Konzept dahinter ist Folgendes: Bio-Obst und -Gemüse, das aufgrund von kleinsten "Makeln" nicht in den regulären Handel gelangen würde, kaufen wir direkt von Landwirt:innen auf und verschicken es in Form unserer etepetete Boxen an Kund:innen bequem nach Hause. Mittlerweile retten wir nicht nur, sondern fördern z. B. auch die ökologische Landwirtschaft, indem wir unter anderem unseren Partner-Landwirt:innen die Ware abnehmen, die bei der Umstellung von konventioneller auf biologische Anbaumethoden anfällt. Zudem gehen wir Anbauplanungen mit ihnen ein und nehmen die gesamte Ware ab, ohne auszusortieren. So geben wir den Landwirt:innen die Möglichkeit, sich an alten oder unbekannten Sorten zu probieren, geben ihnen einen sicheren Absatzweg und können gleichzeitig unseren Kund:innen die Augen für unbekannte Sorten öffnen - sie lieben das!

Georg Lindermair: Wir waren lange auf der Suche nach einem passenden Namen, der spannender ist als nur "Gemüsekiste" oder Ähnliches. Die Idee hatte schließlich meine Partnerin Vivian. Der Name beschreibt eben genau das Gegenteil von dem, was wir und unser Obst und Gemüse sind. Laut Duden ist der Begriff "etepetete" eine Redewendung oder Synonym für zimperlich, übertrieben fein, steif und konventionell. Unsere Produkte haben Ecken und Kanten, Charakter, eine Geschichte und sind deswegen eben nicht "etepetete".

Anleihen Finder: Der Lebensmittelverschwendung entgegenzutreten ist zweifelsohne eine unterstützenswerte Idee, aber Sie müssen damit ja auch Ihr Geld verdienen. Wie hat sich Ihr Geschäft seit Gründung entwickelt? Wie viele Kunden/Abonnenten haben Sie mittlerweile und welche Umsätze und Erträge erzielen Sie jährlich damit?

Christopher Hallhuber: Bisher ...

