Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4060/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/21 geht es um den fünftgrössten Punkteverlust in der ATX TR Geschichte, um das höchste Tagesvolumen 2023. Dazu um einen Hörer-Input zu Kapsch TrafficCom (ich addiere einen Risikohinweis) und die liebgemeinte Vermutung, dass voestalpine meinen Podcast nicht hört oder sich noch im ATXFive fühlt. Zahlen habe ich von Verbund (auch der Ausblick ist gut) bzw. SBO und News von EXAA, RBI, Wolftank, Andritz/MM, Evotec, Sportradar. Finally Research zu AT&S, Porr, ...

