Zusammen mit dem Anderson-Projekt kontrolliert UEC nun mehr als 32 Millionen Pfund an gemessenen und angezeigten Ressourcen und etwa 4,5 Millionen Pfund an abgeleiteten Ressourcen in Arizona.

Corpus Christi, TX, 16. März 2023 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Zusammenfassung des technischen Berichts ("TRS") auf EDGAR eingereicht hat, in dem die Mineralressourcen für das unternehmenseigene Projekt Workman Creek in Arizona (das "Projekt") offengelegt werden.

Hintergrund:

- Als ein in den USA ansässiges Unternehmen meldet UEC nun alle Mineralressourcen gemäß Punkt 1302 der Regulation S-K (S-K 1300");

- S-K 1300 wurde von der Securities and Exchange Commission ("SEC") verabschiedet, um die Offenlegungsanforderungen für Bergbauunternehmen zu modernisieren und die US-Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke stärker an die aktuellen Branchen- und globalen Regulierungsstandards anzupassen;

- Die in diesem TRS dargelegten Mineralressourcenschätzungen wurden bisher noch nicht nach dem S-K 1300-Format gemeldet; und

- Die gesamten gemeldeten abgeleiteten Ressourcen für das Projekt Workman Creek werden mit 4.459.000 Pfund eU O38 mit 1.981.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,113 % eU O38 angegeben. Die Bohrdaten von 446 Bohrlöchern wurden für die aktuelle Mineralressourcenschätzung verwendet.

Amir Adnani, President und CEO, sagte: "Wir freuen uns über diese Aktualisierung der früheren NI-43 101-Ressourcen des Unternehmens in vollständig konforme S-K 1300-Ressourcen für unser Workman Creek-Projekt. Amerikas Uranressourcen werden für Versorgungsunternehmen und Regierungen, die nach zuverlässigen Lieferungen aus stabilen US-Jurisdiktionen suchen, immer wichtiger. Zusammen mit unserem Projekt Anderson kontrolliert UEC nun mehr als 32 Millionen Pfund an gemessenen und angezeigten Ressourcen und etwa 4,5 Millionen Pfund an abgeleiteten Ressourcen in Arizona, einem bergbaufreundlichen Bundesstaat und Heimat des Kernkraftwerks Palo Verde, dem größten Stromerzeuger der USA. Die Projekte Workman Creek und Anderson bieten der Projektpipeline von UEC eine zusätzliche Versorgungssicherheit für den längerfristigen Bedarf der Versorgungsunternehmen und der Bundesregierung an ungebundenem Uran in den USA."

Der TRS wurde gemäß S-K 1300 erstellt und wurde am 14. März 2023 über EDGAR auf Formular 8-K bei der SEC eingereicht und ist auch auf SEDAR als "Material Document" verfügbar, das am 14. März 2023 eingereicht wurde. Der TRS wurde im Auftrag des Unternehmens von Douglas L. Beahm, P.E., P.G., Principal Engineer, und Carl Warren, P.E., P.G., Project Engineer, von BRS Engineering sowie von Clyde L. Yancey, P.G., beratender Geologe, erstellt.

Über das Workman Creek Projekt

Das Projekt Workman Creek befindet sich in Gila County, Zentral-Arizona, etwa 70 Meilen nordöstlich von Phoenix und etwa 31 Meilen nordwestlich von Globe, einem historischen Bergbauzentrum. Das Projekt befindet sich innerhalb des Tonto National Forest auf beiden Seiten des Workman Creek, etwa 3.000 Fuß östlich des State Highway #288. Das Projekt befindet sich in Teilen der Townships 5N, 6N und 7N; Range 14E, Gila-Salt River Meridian.

Das Projekt Workman Creek besteht aus drei Claim-Blöcken, dem zusammenhängenden Haupt-Claim-Block entlang des Workman Creek und zwei nicht zusammenhängenden Claim-Blöcken (Pendleton und Oak Creek) mit insgesamt 198 unpatentierten Bergbau-Claims auf etwa 3.871 Acres.

Das Projekt und das umliegende Gebiet der Sierra Ancha werden von Eruptiv- und Sedimentgestein präkambrischen Alters unterlagert. Die Sedimentgesteine sind fast flach, mit Ausnahme kleinerer Wellen in der Nähe regionaler Monoklinen. Der Dripping Spring Quarzit ist das Wirtsgestein für die Uranmineralisierung in der gesamten Sierra Ancha Region.

Die Uranmineralisierung im Dripping-Spring-Quarzit besteht aus niedriggradigen Einsprengseln und Konzentrationen in feinkörnigen Schichten und entlang von Schichtebenen sowie höhergradigen Schichten und Adern. Das Gebiet wurde früher teilweise abgebaut. In der Region Sierra Ancha befinden sich 18 historische Uranminen, die zwischen 1953 und 1960 in Betrieb waren. In diesem Zeitraum wurden über 122.000 Pfund U3O8-Konzentrat mit einem Durchschnittsgehalt von 0,20 % U3O8 gefördert.

Innerhalb des Projektgebiets wurden die Bohrdaten von 446 Bohrlöchern für die aktuelle Mineralressourcenschätzung verwendet, einschließlich der Daten zu den Bohrlöchern und dem Erzgehalt. Das Unternehmen hat auf dem Projekt keine Bohrungen durchgeführt.

Bodenschätze

Die im TRS beschriebene Mineralressourcenschätzung verwendet geologische Interpretationsmethoden, die von den Autoren bereits bei ähnlichen Projekten eingesetzt wurden. Die primäre Methode, die bei der Schätzung der Uranmineralressourcen angewandt wurde, ist die Grad x Mächtigkeit ("GT") Konturenmethode. Obwohl der Dripping Spring Quarzit ein metamorphosierter Sedimentkörper ist, eignet sich seine tafelförmige Mineralisierung, die makroskopisch durch die Stratigraphie begrenzt ist, für die GT-Konturierungsmethode. Die Ressourcenschätzung wurde anhand von Bohrlochprobenergebnissen und der Interpretation eines geologischen Modells erstellt, das die räumliche Verteilung von eU O38 Mineralressourcen wurden für jede Ressourcenzone separat geschätzt. Zunächst wurde das gesamte enthaltene mineralisierte Material geschätzt. Dann wurden angemessene Aussichten für einen wirtschaftlichen Abbau wie im TRS beschrieben angewandt. Die Ergebnisse der Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen für das Projekt sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Workman Creek Projekt Abgeleitete Mineralressourcen

Schätzungen der Mineralressourcen (0,3% Summe GT Cutoff) Tonnen (Millionen) Durchschnittliche Gesamtdicke (ft) Durchschnittlicher Gehalt (%eU3O8) Pfund eU3O8 (Millionen) Nördliche Ressourcenzone Abgeleitete Mineralressource 1.079 10.9 0.091 1.954 Ressourcenzone Süd Abgeleitete Mineralressource 0.902 8.9 0.139 2.505 ALLE ZONEN GESAMTSUMMEN Abgeleitete Mineralressource 1.981 9.9 0.113 4.459 Anmerkungen: 1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. 2. Auf die Schätzungen wurden wirtschaftliche Faktoren angewandt, die die Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung berücksichtigen. 3. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht addieren.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Douglas L. Beahm, P.E., P.G., Principal Engineer, von BRS Engineering, und Clyde L. Yancey, P.G., beratender Geologe, geprüft, die qualifizierte Personen gemäß Artikel 1302 der Regulation S-K sind.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite zentrale Verarbeitungsanlagen verankert sind. UEC verfügt auch über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, für die alle wichtigen Genehmigungen vorliegen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in den USA; (2) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen des Sektors; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Uranium Energy Corp Investor Relations

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Twitter: @UraniumEnergy

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Informationen zur Börse:

NYSE American: UEC

Frankfurt Börsenkürzel: U6Z

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den Unterlagen des Unternehmens zu finden, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69684Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69684&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US9168961038Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.