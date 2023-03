Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren hat Fed-Chef Powell in einem Brief schwerwiegende Fehler vorgeworfen, die zum Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) beigetragen haben. Eine laxe Aufsicht der US-Notenbank hat laut Warren schließlich zum Zusammenbruch der SVB, gefolgt von der Schließung der Signature Bank, geführt. Seit den Pleiten dreier US-Banken herrscht an den Finanzmärkten starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...