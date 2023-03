Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Krise bei den US-Regionalbanken und das Überschwappen der Turbulenzen nach Europa hat eine klassische Flucht in Sicherheit ausgelöst, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Im Ergebnis seien die Kurse der US-Staatsanleihen und der Bunds gestiegen und die Renditen gefallen. Zehnjährige T-Notes würden jetzt nur noch bei 3,51% rentieren, nachdem sie kürzlich noch die Marke von 4,00% überschritten hätten. Und die Bunds mit der gleichen Laufzeit würden nur noch bei 2,28% rentieren, Anfang letzter Woche habe der Wert noch bei 2,70% gelegen. Noch ausgeprägter sei die Reaktion am kurzen Ende. So seien die zweijährigen T-Notes Renditen nach dem Bekanntwerden der Pleiten in den USA um über 100 BP auf 4,02% gefallen und die entsprechenden Bunds um knapp 100 BP auf 2,60%. Die Terminmärkte wiederum würden anzeigen, dass die Anleger nur noch eine Zinsanhebung in den USA erwarten und dann von Zinssenkungen um insgesamt 100 BP bis Anfang 2024 ausgehen würden. Für die EZB hätten die Märkte vor kurzem noch antizipiert, die Notenbank werde ihren Einlagenzinssatz auf über 4% schleusen, jetzt halte man 3,25% für die realistischere Variante. ...

