Andre Horst und seine Strategie sind Teil des Five Lions Zertifikats: https://bit.ly/3lgq11P Fünf absolute Top-Strategien und das Know-how erfahrener Börsenexperten in einem Wertpapier. Seit seinem Jahreshoch vor einer Woche hat der DAX eine echte Achterbahnfahrt aufs Parkett gelegt. Zwar hat die Schweizer Nationalbank inzwischen für etwas Ruhe bei der in Turbulenzen geratenen Credit Suisse gesorgt, doch Anleger bleiben auf der Hut: Nicht nur vor weiteren Überraschungen im Bankensektor sondern auch wegen der anstehenden Zinsentscheide in Europa und den USA. Investment-Trader Andre Horst von PP Asset Mangement erklärt, warum es sich gerade in panischen Phasen lohnt, auf eine Strategie zu vertrauen. Jetzt einschalten und mehr erfahren! Übrigens: Die Performance von Andre Horsts Index können Sie hier verfolgen: https://www.ls-tc.de/de/zertifikat/911450