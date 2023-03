Redwood City/Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) hat heute Infinity Global Services vorgestellt, eine allumfassende Sicherheitslösung, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, ihre Systeme von der Cloud über das Netzwerk bis hin zum Endpunkt zu stärken. Der neue Service erweitert die End-to-End-Sicherheitsdienstleistungen von Check Point in dreißig Bereichen und ermöglicht es Unternehmen, ihre Cyber-Sicherheitspraktiken und -kontrollen zu verbessern.Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Weltwirtschaftsforums (https://www.weforum.org/press/2023/01/geopolitical-instability-raises-threat-of-catastrophic-cyberattack-in-next-two-years) ergab, dass 86 Prozent der Führungskräfte in Unternehmen davon ausgehen, dass es in den nächsten zwei Jahren zu einem "weitreichenden, katastrophalen Cyber-Ereignis" kommen wird. Im Durchschnitt werden Unternehmen jede Woche von mehr als 1100 Cyberangriffen (https://blog.checkpoint.com/2023/02/08/check-point-2023-security-report-cyberattacks-reach-an-all-time-high-in-response-to-geo-political-conflict-and-the-rise-of-disruption-and-destruction-malware/) geplagt. Die Infinity Global Services von Check Point zielen darauf ab, Sicherheitslücken zu schließen, indem sie End-to-End-Sicherheitsangebote bereitstellen, die Unternehmen dabei helfen, fortschrittliche Bedrohungen zu verhindern, auf weit verbreitete Angriffe zu reagieren.Das umfassende End-to-End-Modell Infinity Global Services bietet dreißig Dienste, die sich auf vier Hauptpfeiler stützen:- Bewerten: Stärkt die Expertise des Teams einer Organisation, vom Sicherheitsexperten bis zum CISO. Beinhaltet Cyber- und IoT-Risikobewertungen, hybride Cloud-Sicherheitspläne und Zero Trust Best Practices.- Optimieren: Unterstützung bei der Integration von Bedrohungsabwehr in die Cyber-Abwehr mit SOC as a Service, Cyber Resilience as a Service, Sicherheitsentwicklung und -optimierung sowie Managed Cloud CSPM.- Handhaben: Verbessert die Sicherheit eines Unternehmens und erweitert die Fähigkeiten des Teams, durch Cloud Security Bootcamps, CISO-Schulungen, Cyber-Wissensprogramme und Personalentwicklung.- Reagieren: Erhöht die Reaktionsbereitschaft mit Diensten, welche die Planung der Reaktion auf Vorfälle durch Kompromissbewertungen, Penetrationstests, verwaltete Erkennung und Reaktion, sowie Tabletop-Übungen verbessern.Von Bedrohungsforschung über MDR und Risikobewertung bis hin zu Überwachung, professionellen Dienstleistungen und Schulungen - Infinity Global Services konsolidiert IT-Systeme automatisch in einer einzigen, einfach zu verwaltenden Lösung und erhält gleichzeitig Echtzeit-Updates zu Bedrohungsdaten.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5465296