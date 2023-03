© Foto: heygold



Jörg Lorbach (Bild) und sein heygold-Team bieten an, über eine App das begehrteste Edelmetall der Welt zu kaufen, zu verkaufen und zu senden. Wie das funktionieren soll, erklärt Jörg Lorbach im Interview.

wallstreet:online: Seit Jahresanfang sind sie alleiniger geschäftsführender Direktor der heygold SE. Was haben Sie vor?

Jörg Lorbach: Mit dem Neo-Edelmetallhandel heygold.com bieten wir die einzigartige Möglichkeit, bereits ab 1 Euro Bruchteile von physischem Gold und anderen Edelmetallen zu kaufen, zu verkaufen und an Freunde und Familie zu senden - jederzeit und unkompliziert im Web oder in der Super-App. Das klar definierte Ziel ist es, das Wachstum über den deutschen und europäischen Raum hinaus zu skalieren. Unser Angebot richtet sich an die Generation der Digital Natives, die im Internet und im Social Media Zuhause sind und bisher nicht mit dem Investment in Gold und anderer Edelmetalle in Berührung gekommen sind. In einer immer mehr vernetzten Welt birgt die grenzenlose Übertragbarkeit des digital abgebildeten Goldes ein enormes Potenzial.



wallstreet:online: Sie sind zudem Vorstand der GTS AG und Geschäftsführer der Deutschen Edelmetallhaus GmbH. Beide sind Tochterfirmen der heygold SE. Wie passt das zusammen?

Jörg Lorbach: Ich war bereits vor der Gründung der heygold SE Vorstand der GTS AG und habe mit dieser die Plattform heygold.com entwickelt. Hier fungiert die Deutsche Edelmetallhaus GmbH als Beschaffer und Verwahrer des Goldes. Im Rahmen der Einbringungsphase der Unternehmen in die heygold SE ist es sinnvoll, durch kurze Entscheidungswege Prozesse und Strukturen in allen Unternehmen der Gesellschaft einheitlich, vernetzt und effizient zu gestalten.

wallstreet:online: Sie sprechen von der Verbindung von physischem und digitalem Handel von Edelmetallen. Können Sie uns das bitte erklären?

Jörg Lorbach: Mit dem Deutschen Edelmetallhaus haben wir einen klassischen, stationären Edelmetallhändler, der vorwiegend die Zielgruppe der Best Ager bedient. Der Kunde des Deutschen Edelmetallhauses möchte den physischen Goldbarren in die Hand nehmen, eventuell sogar mit nach Hause nehmen können. Mit heygold.com und der heygold App adressieren wir die Zielgruppe der Millennials und Generation Z, denen wir mit heygold eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, online Miteigentumsanteile an einem Gold Sammelbestand zu kaufen, zu verkaufen und zu senden. Das Deutsche Edelmetallhaus stellt durch die vorhandene Infrastruktur des physischen Goldhandels das Fundament für die digital basierten Anwendungen und Produkte von heygold dar.

wallstreet:online: Wie kann ich als Anleger von Ihren Innovationen profitieren und was kostet mich das?

Jörg Lorbach: Bei heygold kauft der Kunde gebührenfrei und ohne Lagerkosten Miteigentumsanteile an einem Gold Sammelbestand. Dies bedeutet, dass wir große Barren einkaufen und diese in viele kleine Miteigentumsanteile aufteilen. Den Preisvorteil, den wir durch den Kauf von großen Barren im Verhältnis zu kleinen Barren haben, geben wir größtenteils an unsere Kunden weiter. So erhält auch die jüngere Generation die Möglichkeit, mit wenig Budget in Gold zu investieren. In der Spitze bedeutet dies einen Preisvorteil von bis zu 40 Prozent für den Endkunden.

wallstreet:online: Und zum Schluss - mit Verlaub - eine persönliche Frage: Wenn Sie mal nicht für heygold, GTS und die Deutsche Edelmetallhaus unterwegs sind, was machen Sie dann am liebsten?

Jörg Lorbach: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne. Da wird man am Wochenende natürlich auf eine ganz andere Weise gefordert. Aber ich genieße die Zeit mit meiner Familie sehr, egal ob ich einfach in Ruhe für alle koche oder wir gemeinsam Ausflüge machen. Am liebsten verbringen wir unsere Zeit entspannt in unserem Garten oder in der Natur. Ich würde daher fast sagen, dass meine Familie mein liebstes Hobby ist.

wallstreet:online: Herr Lorbach, vielen Dank für das Gespräch!

Die Interviewfragen stellte Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Vita Jörg Lorbach

Jörg Lorbach ist einer der Gründer von heygold.com und geschäftsführender Direktor der heygold SE. Nach seinem Studium zum Diplom Ingenieur arbeitete er mehrere Jahre in der Automotive-Branche und entschied sich daraufhin, die Herausforderung anzunehmen, unternehmerisch tätig zu werden. So strukturierte und skalierte er ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich Medienproduktion, positionierte dieses erfolgreich als Marktführer in Deutschland und expandierte nach Europa, Indien, China sowie Südafrika. Seine Affinität zu neuen Technologien und den Möglichkeiten der Digitalisierung führte zur Gründung der Software- und Blockchain Agentur anyframe GmbH, mit der er unter anderem auch das Projekt heygold.com realisiert.





heygold SE über heygold SE

Die heygold SE vereint auf innovative Weise Tradition und Moderne. Durch die Bündelung der Expertisen der Deutschen Edelmetallhaus GmbH und dem Neo-Edelmetallhandel heygold.com (GTS AG) erschließen wir wertvolle Synergien aus dem klassischen und dem digitalen Handel von Gold und anderen Edelmetallen. Unsere Vision ist es, den Edelmetallhandel zu modernisieren. Ob jung oder alt, ob mit geringem oder hohem Budget, ob mit Branchenkenntnissen oder ohne, wir sind der Überzeugung: Jeder sollte die Möglichkeit haben, einfach und unkompliziert Gold und andere Edelmetalle kaufen und verkaufen zu können. Als fortschrittlicher Omnichannel-Edelmetallhändler ermöglichen wir es den Kunden selbstbestimmt zu entscheiden, wann, wie und wie viel sie in Edelmetalle investieren möchten. Wir bieten für jeden Kundenwunsch die passende Lösung, egal ob offline im Ladengeschäft oder online per Web oder in der Super-App. Durch die sukzessive Erweiterung des Portfolios sowie des Serviceangebotes in den off[1]und online Channels werden zusätzliche Zielgruppen erschlossen. Die konsequente Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse und die damit einhergehende Skalierbarkeit erlaubt der heygold SE das Erschließen von Märkten weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.