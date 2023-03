Am Donnerstag hat der Immobilienkonzern Grand City Properties die Aussetzung der Dividende verkündet. Das geschah zuletzt auch bei TAG Immobilien, die bei Vorlage der Zahlen ebenfalls am Donnerstag zudem einen vorsichtigen Ausblick präsentierten. In der Folge gerieten weitere Branchenvertreter, unter anderem auch Vonovia unter Druck. Bei dem DAX-Konzern spitzt sich die Lage am Tag vor dem Geschäftsbericht damit weiter zu.Auch die Angst vor weiteren Zinsschritten - die EZB ließ sich beim Zinsentscheid ...

Den vollständigen Artikel lesen ...