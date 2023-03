Trotz der aktuell schlechten Stimmung an den Märkten und den hohen Zinsen, könnten einige Unternehmen ihr Kurse durch überzeugendes Gewinnwachstum stark steigern. Diese Growth-Aktien sind deswegen Kandidaten für eine Verdopplung. Die Verwerfungen an den Märkten, die nun etwa seit einem Jahr andauern, haben dazu geführt, dass einige Aktien trotz starken Gewinnwachstums abgestraft wurden. Vor dem Hintergrund der in den USA weiter sinkenden Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...